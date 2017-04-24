Порошенко предлагает обсудить вопрос о миротворческом контингенте ООН на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко предлагает активизировать рассмотрение вопроса о размещении на Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН. Об этом он заявил 23 апреля во время телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

«Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким американского представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, погибшего вследствие подрыва патруля на оккупированной территории, а также осудив все формы постоянного препятствования боевиками работе миссии», – говорится в сообщении Администрации президента Украины.

По информации ведомства, стороны выразили обеспокоенность из-за развития ситуации на Донбассе и отметили важность исполнения Россией Минских договоренностей, в частности элементов, касающихся безопасности.

В Вашингтоне об этом разговоре не сообщили.

Утром 23 апреля в районе села Пришиб на контролируемой группировкой «ЛНР» части Луганской области подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. По данным миссии, погиб один, госпитализированы еще двое членов патруля миссии.

Агентство Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел Австрии, которая сейчас главенствует в ОБСЕ, сообщила, что погибшим является гражданин США, ранена – гражданка Германии. Информацию о гибели американца Радіо Свобода подтвердили и в министерстве иностранных дел Украины.

В группировке «ЛНР» обвинили в подрыве автомобиля ОБСЕ «подготовленную украинскую диверсионно-разведывательную группу». Боевики ранее также заявили, что автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в котором погибли и ранены сотрудники миссии, «отклонился от основного маршрута и двигался второстепенными дорогами».

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что подрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе является попыткой Москвы и поддерживаемых ею боевиков запугать наблюдателей.

Руководство ОБСЕ, Киев и мировое сообщество призывают тщательно расследовать причины трагедии.