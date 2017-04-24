Радио Крым.Реалии: Ликвидация «Свидетелей Иеговы» в Крыму

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о судьбе 22 крымских организаций «Свидетели Иеговы». Верховный суд России в Москве признал «Управленческий центр Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России.

Как это решение отразится на крымских представительствах и отберут ли у них имущество? Где еще запрещены «Свидетели Иеговы» и будут ли они эмигрировать на материк после запрета?

Об этом ведущий Павел Казарин говорит с членом руководящего комитета «Управленческого центра Свидетелей Иеговы» в России Ярославом Сивульским, представителем «Центра Свидетелей Иеговы» в Украине Ригером Иваном, а также журналистом, создателем проектов «Библейский уголок» и «Религиозная ситуация в России» Антоном Чивчаловым.