Тиллерсон заверил Порошенко в поддержке Украины

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре сообщил президенту Украины Петру Порошенко, что действия России в Донбассе остаются препятствием для улучшения американо-российских отношений. Глава внешнеполитического ведомства также подтвердил поддержку Киева со стороны Вашингтона.

Спикер Госдепартамента Марк Тонер заявил 23 апреля, что целью общения было информирование украинского лидера о визите Тиллерсона в Москву, где он встретился с президентом Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Спикер подчеркнул, что Тиллерсон передал свое «послание российскому руководству: несмотря на то, что Соединенные Штаты заинтересованы в улучшении отношений с Россией, действия России на востоке Украины остаются препятствием».

Тонер подтвердил предыдущее сообщение пресс-службы Порошенко об этом же разговоре о том, что президент Украины выразил свои соболезнования по поводу гибели в воскресенье, 23 апреля, на Донбассе гражданина США, который был сотрудником Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Тиллерсон и Порошенко, как отметил спикер, согласились, что «этот трагический инцидент делает очевидной для всех сторон, в частности, сепаратистских сил под руководством России, необходимость немедленно выполнить свои обязательства по Минским соглашениям».

ОБСЕ развернула сеть наблюдателей в 2014 году для контроля за прекращением огня между поддерживаемыми Россией сепаратистами и украинскими правительственными силами в конфликте, жертвами которого стали не менее 9940 человек. Мандат миссии был продлен как минимум до марта 2018 года.