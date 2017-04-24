За март в Крыму зафиксировали 85 судов-нарушителей санкций – мониторинг

В марте 2017 года в порты аннексированного Крыма вопреки украинским и международным санкциям заходили или находились там 85 морских судов. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга BSNews и «Майдана иностранных дел» за март.

«В марте 2017 из 85 зафиксированных судов-нарушителей активную деятельность вели 48 судов (56,5%), остальные 37 находились в ремонте или отстое. В свою очередь, около половины из 48 активных судов (23) постоянно базируются на порты Крыма. Большая часть из них (17) – паромы», – отмечают авторы мониторинга.

Большинство судов-нарушителей – 69 из 85, или 81,2% – были зафиксирован под флагом соседней России.

С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Россией Крыма, гавани полуострова закрылись для международного судоходства.

В декабре 2014 года европейским компаниям запретили оказывать туристические услуги в Крыму, а круизным кораблям – заходить в порты полуострова. Официально Кабинет министров Украины исключил крымские порты из перечня открытых для иностранных судов в мае 2015 года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».