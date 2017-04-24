Священник УАПЦ: запрет «Свидетелей Иеговы» – продолжение идеологической зачистки в России

Религиозную организацию «Свидетели Иеговы» в России «травили» на протяжении 25-ти последних лет. А ее запрет стал логичным завершением «политики партии и правительства», проводимой с 1992 года, когда был взят курс на «идеологическую зачистку страны». Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал священник Украинской автокефальной православной церкви в Москве отец Яков Кротов.

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«Закон об экстремизме – это всего-навсего перелицованный на новый манер закон об антисоветской агитации и контрреволюционной пропаганде. В редакции Уголовного кодекса 1963 года 58 статья, потом 70 и 72. Ни малейшего отношения к чему бы то ни было экстремистскому и так далее этот закон не имеет. Это средство прикрытия идеологической зачистки России. Все это абсолютно лживо. А чем реально «Свидетели Иеговы» и все религии, которые так или иначене повинуются государству, насолили государству – это, прежде всего, отказом служить в армии и связью с западом», – отметил он.

Верховный суд России 20 апреля признал организацию «Управленческий центр Свидетелей Иеговы» экстремистской и запретил ее деятельность на территории России. Также суд конфисковал имущество религиозной организации.

Иск Министерства юстиции России к религиозной организации был подан в Верховный суд 15 марта. В конце марта Минюст приостановил деятельность «Управленческого центра Свидетелей Иеговы» на территории России. Замоскворецкий суд Москвы проверит законность решения Минюста по иску религиозной организации.

Представители организации заявили, что запрет деятельности центра «Свидетелей Иеговы» может повлечь за собой уголовное преследование верующих лишь за исповедание их религии, включая совместное чтение Библии, пение и молитвы.

В 2016 году Госдепартамент США в своем ежегодном докладе о религиозных свободах сообщил, что в России на религиозные меньшинства оказывается систематическое давление, а прокуратура требует закрыть все 406 местных религиозных объединений и более 2500 общин «Свидетелей Иеговы» по обвинению в экстремистской деятельности.