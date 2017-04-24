Суд в Крыму в понедельник повторно рассмотрит дело сторонника Навального

В подконтрольном Кремлю Верховном суде аннексированного Крыма в понедельник, 24 апреля, состоится рассмотрение апелляционной жалобы представителей МВД России на приговор общественному активисту Алексею Ефремову. Судебное заседание назначено на 14:30. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Представители полиции, по словам Ефремова, считают приговор в виде административного штрафа в размере 500 рублей (230 грн – КР) слишком мягким и будут настаивать на более жесткой мере наказания.

«Я все же надеюсь на справедливость. Я подготовил ряд документов, которые опровергают доводы МВД о чрезмерной мягкости приговора. Хотелось бы, чтобы суд услышал мои аргументы. Я уже подписал доверенность адвокату на представление моей жалобы в ЕСПЧ, но, думаю, что мы еще поборемся здесь – в Крыму», – сказал Ефремов в комментарии Крым.Реалии.

В Крыму 26 марта, в день массовых антикоррупционных протестов, сторонники российского оппозиционного политика Алексея Навального организовали несколько одиночных пикетов. В результате которых сотрудники российской полиции задержали около десятка человек.

Координатор общественной инициативы «Навальный 2018. Крым» Дмитрий Кисиев и гражданский активист Алексей Ефремов были осуждены по статье 19.3 КоАП России – неповиновение законным требованиям сотрудников полиции к 10 суткам ареста и 500 рублей штрафа соответственно. Позже МВД России обжаловало приговор Ефремову в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма.

26 марта в России прошли массовые антикоррупционные акции, организованные Алексеем Навальным и его сторонниками. Всего на улицы российских городов вышли более 100 тысяч человек. Протесты были ознаменованы массовыми задержаниями. Количество людей, задержанных в разных городах России, варьируется в районе полутора тысяч человек.