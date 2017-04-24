На Форуме ООН в Нью-Йорке поднимут вопрос Крыма – Джеппар

В рамках постоянного Форума ООН по вопросам коренных народов в Нью-Йорке обсудят ситуацию в аннексированном Крыму, в частности, положение крымскотатарского народа. Об этом в Фейсбуке сообщила заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар.

«Вскоре в рамках Постоянного Форума ООН по вопросам коренных народов в Нью-Йорке будем поднимать тему Крыма, в частности положения коренного народа полуострова – крымских татар! Первый сайд-ивент – 24.04», – написала Джеппар.

Согласно опубликованной программе мероприятия, на встрече планируют обсудить следующие вопросы: как следует крымским татарам реагировать на продолжающиеся репрессии и нарушения прав человека со стороны российских властей Крыма, как мировое сообщество коренных народов может поддержать крымских татар в этой борьбе за свои права и каким может быть позитивный вклад крымских татар в мировое движение коренных народов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».