Страны Центральной Европы увеличили расходы на оборону из-за угрозы России – исследование

Страны Центральной Европы демонстрируют относительный рост военных расходов в 2016 году, что по крайней мере частично связано с увеличением угрозы со стороны России, говорится в исследовании Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Согласно исследованию, опубликованному 23 апреля, расходы в Центральной Европе увеличились на 2,6 процента: всего по отношению к численности населения.

Россия увеличила военные расходы на 5,9 процента в прошлом году до 69,2 млрд долларов и стала третьей по оборонным расходами страной после США и Китая.

По данным SIPRI, оборонные расходы России в 2016 году составляли 27 процентов от общих расходов европейских членов НАТО.

США увеличили военные расходы на 1,7 процента до 611 млрд долларов, в то время как Китай повысил расходы на 5,4 процента до 215 млрд.

Военные расходы Саудовской Аравии резко снизились. В 2015 году эта страна была на третьем месте по военным расходам, но в 2016 году опустилась на четвертое место после того, как уменьшила расходы на 30 процентов до 63,7 млрд долларов на фоне падения цен на нефть и программы жесткой экономии.