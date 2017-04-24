Могерини на встрече с Лавровым: у ЕС и России сохраняются разногласия по Крыму

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым заявила, что у Евросоюза и России сохраняются «разногласия по Украине и Крыму». Об этом 24 апреля сообщают российские СМИ.

«Несмотря на разногласия по Украине и Крыму, необходимо вместе отвечать на общие угрозы безопасности», – цитирует Могерини российский «Интерфакс».

Глава Российского МИД Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что стороны сейчас переживают «непростой период».

«Мы переживаем непростой период в отношениях между Россией и Западом. Нам это не доставляет радости, но выбор был сделан не нами», – цитирует Лаврова российское агентство ТАСС.

Российский МИД сообщает о встрече Верховного представителя ЕС по ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини с главой МИД России Сергеем Лавровым, которая проходит 24 апреля в Москве. Пресс-служба российского внешнеполитического ведомства пока не приводит полного текста выступления сторон.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».