В Севастопольской бухте из-за шторма не ходят паромы

Паромное сообщение между Артбухтой и Северной стороной в Севастополе в понедельник, 24 апреля, приостановили из-за шторма. Об этом сообщают на сайте подконтрольного Кремлю правительства Севастополя.

«С 12-00 24 апреля 2017 года паромное сообщение между Артбухтой и Северной стороной будет приостановлено по причине сильного ветра и волн, затрудняющих швартовку», – говорится в сообщении.

В крымском Гидрометцентре объявили штормовое предупреждение на 23-25 апреля.

В Крыму с 19 апреля наблюдается резкое ухудшение погодных условий: усилился ветер, местами шел снег.



