На «Каланчаке» оштрафовали двоих автомобилистов за незаконный въезд в Крым

Пограничники Херсонского отряда Госпогранслужбы Украины накануне, 23 апреля, выявили на админгранице с аннексированным Крымом двоих граждан Украины, которые незаконно попали на полуостров. Об этом сообщают на сайте Херсонской ОГА.

«В контрольный пункт въезда-выезда «Каланчак» на автомобиле «FIAT» прибыл гражданин Украины, который направлялся из Симферополя в Херсон. Во время осмотра транспортного средства пограничники совместно с представителями Государственной фискальной службы установили, что на полуостров данный гражданин попал через пункт пропуска «Крым», функционирование которого временно приостановлено. Еще один гражданин Украины прибыл в контрольный пункт «Каланчак» на автомобиле «DAEWOO». В ходе проверки пограничники выяснили, что на временно оккупированную территории он также попал на паромной переправе через пункт пропуска «Крым», – сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что обоих граждан привлекли к административной ответственности по статье 204-2 КуоАП Украины, а представители ГФС – за нарушение статьи 477 Таможенного кодекса Украины наложили на автомобилистов штраф в размере 17 тысяч гривен.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».