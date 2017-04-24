Лидер крымского отделения партии «Коммунисты России», экс-глава Верховного совета Крыма Леонид Грач считает, что пророссийская позиция лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен может изменится, если она окажется на посту президента Франции. Об этом 24 апреля Грач сказал в комментарии Крым.Реалии.

«Заявления Ле Пен имеют достаточно пророссийски характер, в данном случае прокрымский. Но это одно дело «заявления». Другое дело, если ее избирают президентом и (что будет с – КР) реализацией заявленного. Пойдет ли она по этому пути, поддержат ли ее французы? Даст ли ситуация возможность реализовать ее обещания? У меня возникают поэтому большие сомнения», – считает Грач.

Ранее, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко выразил мнение, что в случае победы на выборах президента Франции кандидата-центриста Эманюэля Макрона Франция будет и дальше осуждать Россию за аннексию Крыма.

Кандидат на пост президента Франции от движения «Вперед» Эммануэль Макрон одержал победу в первом туре с результатом 23,75% голосов. Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен набрала 21,53%. Вместе с Макроном она выходит во второй тур президентских выборов.

Первый тур выборов во Франции состоялся на фоне усиленных мер безопасности и чрезвычайного положения, введенного в ноябре 2015 года.

Свыше 66 тысяч избирательных участков находились под охраной более чем полусотни тысяч правоохранителей. Патрулирование и безопасность на улицах также осуществляли семь тысяч военнослужащих.