Аксенов признал, что российские силовики заполонили Крым

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов утверждает, что полуостров защищен российскими силовиками, которые «ведут противодиверсионную работу». Соответствующее заявление Аксенов сделал в интервью российскому телеканалу НТВ.

«Крым по поручению президента (России Владимира Путина – КР) стал в этой части крепостью. Здесь бесполезны какие-то попытки создать какую-то деструктивную ситуацию. Федеральный центр помогает нам всегда, и на сегодняшний день все службы в Крыму укомплектованы квалифицированными сотрудниками. Меры безопасности обеспечены в полном объеме – это ФСБ, МВД, Министерство обороны, конечно, в первую очередь, достаточно сил имеет для того, чтобы защитить от любой агрессии. Противодиверсионную работу ведут специальные службы. В Крыму обстановка спокойная, никаких угроз нет», – заявил Аксенов.

Он добавил, что система безопасности «укрепляется с каждым годом».

В начале апреля 2017 года глава Минобороны России Сергей Шойгу анонсировал оснащение группировок российских войск в Крыму.

Украинская разведка сообщает о продолжающейся милитаризации аннексированного Крыма. Россия и дальше завозит на полуостров военную технику и личный состав своих Вооруженных сил.

В 2016 году секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял об угрозе из Крыма, милитаризацию которого активно проводит Россия.