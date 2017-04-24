Российский журналист: запрет «Свидетелей Иеговы» – это попытка РПЦ установить монополию

Проблемы у последователей религиозной организации «Свидетели Иеговы» в России начались 8 лет назад, после того, как РПЦ возглавил патриарх Кирилл. Причиной запрета этой религиозной организации может быть желание Русской православной церкви сохранить свое монополию. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал российский журналист, создатель проекта «Религиозная ситуация в России» Антон Чивчалов.

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«Неожиданно что-то изменилось в 2009 году, когда начались эти абсурдные судебные процессы. Что случилось в 2009 году? Одна из теорий, что это связано с приходом патриарха Кирилла в этом же году. «Она (Русская православная церковь – КР) никогда не умела и не хотела взаимодействовать со своими, так скажем, религиозными конкурентами путем диалога и убеждения, на равных позициях. Это всегда была государственная монополия, и она просто не знает, как действовать по-другому», – отметил Чивчалов.

По словам журналиста, из-за политического нейтралитета у «Свидетелей Иеговы» нет сильного лобби в российских органах власти, как у других религиозных организаций. Также, у «иеговистов» нет большого количества собственности, поэтому конфискация принадлежащего им имущества не может быть мотивом запрета.

«Абсолютно не помпезные, даже часто не похожие на культовые здания. Это очень скромные здания, построенные из соображений экономии. Это (запрет организации – КР) невозможно объяснить даже желанием пополнить российскую казну. И зданий таких не очень много. Нельзя сказать, что их тысячи по всей стране», – сказал он.

Верховный суд России 20 апреля признал организацию «Управленческий центр Свидетелей Иеговы» экстремистской и запретил ее деятельность на территории России. Также суд конфисковал имущество религиозной организации. Иск Министерства юстиции России к религиозной организации был подан в Верховный суд России 15 марта. В конце марта Минюст приостановил деятельность «Управленческого центра Свидетелей Иеговы» на территории России. Замоскворецкий суд Москвы проверит законность решения Минюста по иску религиозной организации.

Представители организации заявили, что запрет деятельности центра «Свидетелей Иеговы» может повлечь за собой уголовное преследование верующих лишь за исповедание их религии, включая совместное чтение Библии, пение и молитвы. В 2016 году Госдепартамент США в своем ежегодном докладе о религиозных свободах сообщил, что в России на религиозные меньшинства оказывается систематическое давление, а прокуратура требует закрыть все 406 местных религиозных объединений и более 2500 общин «Свидетелей Иеговы» по обвинению в экстремистской деятельности.

