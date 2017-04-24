Могерини: власть в России должна защитить права гомосексуалов в Чечне

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини заявляет, что российская власть должна защитить права гомосексуалов в Чечне. Об этом она сказала во время своего визита в Москву.

«Власть в России прямо ответственна за защиту прав своих граждан», – подчеркнула она.

Федерика Могерини добавила, что информацию о возможных притеснениях сексуальных меньшинств в Чечне она обсудила с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В апреле российское издание «Новая газета» сообщило о случаях преследования и даже убийств гомосексуалов в Чечне. Редакция также обнародовала заявление, в котором выразила опасения за безопасность своих журналистов из-за обнародованных фактов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров на прошлой неделе встретился с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что сообщение о преследовании гомосексуалистов в республике не соответствуют действительности. В Кремле говорят, что нет оснований не верить Кадырову, особенно учитывая то, что информация о преследовании является «обезличенной».