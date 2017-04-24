СБУ квалифицировала подрыв автомобиля ОБСЕ на Луганщине как теракт

Служба безопасности Украины квалифицировала подрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на неподконтрольной части Луганщины как теракт. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

«23 апреля в управление Службы безопасности Украины в Луганской области поступила оперативная информация, что на дороге сообщением Пришиб – Смелое Славяносербского района Луганской области (территория, временно не подконтрольная украинскому власти) произошел подрыв автомобиля СММ ОБСЕ. В результате взрыва погиб представитель медицинского персонала СММ ОБСЕ, гражданин США, и получила ранения в виде контузии гражданка Германии», – сообщили в прокуратуре.

Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Луганской области.

Утром 23 апреля в районе села Пришиб на контролируемой группировкой «ЛНР» части Луганской области подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Согласно сообщению миссии, погиб американский медработник, были госпитализированы двое членов патруля миссии, граждане Германии и Чехии. Группировка «ЛНР» сообщает, что двое раненых наблюдателей, находящихся в больнице Луганска, получили травмы средней тяжести, их состояние стабильное.

В группировке «ЛНР» обвинили в подрыве автомобиля ОБСЕ «подготовленную украинскую диверсионно-разведывательную группу».

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что подрыв автомобиля СММ ОБСЕ в Донбассе является попыткой Москвы и поддерживаемых ею боевиков запугать наблюдателей.

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан заявил, что миссия и дальше будет выполнять свой мандат, несмотря на гибель и ранения сотрудников в Луганской области.

Представитель Украины на переговорах в Трехсторонний контактной группе в Минске Леонид Кучма призывает Россию помочь расследованию инцидента.