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СБУ квалифицировала подрыв автомобиля ОБСЕ на Луганщине как теракт

Автомобиль СММ ОБСЕ, подорвавшийся на Луганщине, 23 апреля

Служба безопасности Украины квалифицировала подрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на неподконтрольной части Луганщины как теракт. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

«23 апреля в управление Службы безопасности Украины в Луганской области поступила оперативная информация, что на дороге сообщением Пришиб – Смелое Славяносербского района Луганской области (территория, временно не подконтрольная украинскому власти) произошел подрыв автомобиля СММ ОБСЕ. В результате взрыва погиб представитель медицинского персонала СММ ОБСЕ, гражданин США, и получила ранения в виде контузии гражданка Германии», – сообщили в прокуратуре.

Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Луганской области.

Утром 23 апреля в районе села Пришиб на контролируемой группировкой «ЛНР» части Луганской области подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Согласно сообщению миссии, погиб американский медработник, были госпитализированы двое членов патруля миссии, граждане Германии и Чехии. Группировка «ЛНР» сообщает, что двое раненых наблюдателей, находящихся в больнице Луганска, получили травмы средней тяжести, их состояние стабильное.

В группировке «ЛНР» обвинили в подрыве автомобиля ОБСЕ «подготовленную украинскую диверсионно-разведывательную группу».

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что подрыв автомобиля СММ ОБСЕ в Донбассе является попыткой Москвы и поддерживаемых ею боевиков запугать наблюдателей.

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан заявил, что миссия и дальше будет выполнять свой мандат, несмотря на гибель и ранения сотрудников в Луганской области.

Представитель Украины на переговорах в Трехсторонний контактной группе в Минске Леонид Кучма призывает Россию помочь расследованию инцидента.

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