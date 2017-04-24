На выезде из Керчи из-за строительства трассы «Таврида» ограничено движение

На участке автодороги Керчь-Симферополь ограничено движение автомобилей, из-за дорожных работ в районе строительства трассы «Таврида». Как сообщает 24 апреля корреспондент Крым.Реалии, автомобили пускают в объезд, водители проезжают по очереди, по одной полосе.

Дорожные работы проходят в районе девятого километра трассы «Керчь-Симферополь», на участке работает тяжелая техника. Ситуацию время от времени осложняет поток грузовых и пассажирских машин, которые следуют с Керченской переправы, сообщают очевидцы.

Накануне заместитель начальника по производству генерального подрядчика АО «ВАД» Виктор Макаренков заявил, что с начала июня 2017 года будет организован объезд участка дороги Керчь-Феодосия-Симферополь на месте, где автоподход к мосту через Керченский пролив соединится с начальной точкой трассы «Таврида».

Изначально ориентировочная стоимость трассы «Таврида» составляла 43 миллиарда рублей. Затем проект подорожал сначала до 85 миллиардов, а позже – до 139 миллиардов рублей. Сдать в эксплуатацию трассу «Таврида» планировали в 2018 году, однако начальник подконтрольной России службы автомобильных дорог Крыма Александр Мохна сообщил о сдвиге сроков строительства на два года.

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев утверждает, что средства на строительство автострады «Таврида» правительство России нашло «не без труда».