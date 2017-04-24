Суд в Крыму перенес рассмотрение апелляции по делу сторонника Навального

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма перенес рассмотрение апелляционной жалобы по делу гражданского активиста Алексея Ефремова на 22 мая, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Суд удовлетворил ходатайства о видео- и аудиофиксации процесса, о приобщении к делу документов об оплате мной всех штрафов и прекращении исполнительного производства. Кроме того, я ходатайствовал о вызове в суд прокурора в качестве стороны обвинения и сотрудников полиции, которые меня задерживали, но это ходатайство, судя по всему, будет рассмотрено на следующем заседании. И еще одно ходатайство было отклонено – я заявлял об изъятии из материалов дела протокола, как ненадлежащего доказательство», – рассказал Крым.Реалии Ефремов.

В Крыму 26 марта, в день массовых антикоррупционных протестов, сторонники российского оппозиционного политика Алексея Навального организовали несколько одиночных пикетов. В результате которых сотрудники российской полиции задержали около десятка человек.

Координатор общественной инициативы «Навальный 2018. Крым» Дмитрий Кисиев и гражданский активист Алексей Ефремов были осуждены по статье 19.3 КоАП России – неповиновение законным требованиям сотрудников полиции к 10 суткам ареста и 500 рублей штрафа соответственно. Позже МВД России обжаловало приговор Ефремову в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма.

26 марта в России прошли массовые антикоррупционные акции, организованные Алексеем Навальным и его сторонниками. Всего на улицы российских городов вышли более 100 тысяч человек. Протесты были ознаменованы массовыми задержаниями. Количество людей, задержанных в разных городах России, варьируется в районе полутора тысяч человек.