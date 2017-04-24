Радио Крым.Реалии: Ялтинский форум мифических инвестиций

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают Ялтинский экономический форум и его результаты. Какая судьба у инвестиционных проектов, заключенных на прошлом форуме? Как долго Крым будет оставаться объектом внутренних российских инвестиций?

Гости эфира – бывший президент Торгово-промышленной палаты Крыма Александр Басов и украинский инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Ведущий – Павел Казарин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.