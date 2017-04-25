В Крыму анонсировали туристические маршруты «Великий шелковый путь»

В подконтрольном Кремлю министерстве курортов и туризма Крыма надеются привлечь внимание к полуострову с помощью новых туристических маршрутов в рамках проекта «Великий шелковый путь».

Об этом сообщила заместитель главы крымского министерства Ольга Бурова, сообщает 24 апреля пресс-служба ведомства. По ее словам, в проекте также примут участие южные регионы соседней России.

«Данный проект позволит не только расширить предложения по внутреннему туризму, но и даст возможность привлекать иностранных туристов», – отметила Бурова.

Как сообщает пресс-служба крымского министерства, соглашение по реализации межрегионального туристского проекта «Великий шелковый путь» подписано между Крымом и российскими южными регионами.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».