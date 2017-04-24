В Крыму отложили рассмотрение апелляционной жалобы активиста Ремзи Бекирова

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отложил рассмотрение апелляционной жалобы активиста Ремзи Бекирова на 3 мая. Об этом 24 апреля сообщил крымский адвокат Эдем Семедляев в комментарии Крым.Реалии.

«Отложили заседание на 3 мая на 15:30. В суде захотели допросить сотрудника Центра по борьбе с экстремизмом в качестве свидетеля», – пояснил Семедляев.

Утром 30 марта в Крыму задержали активиста Ремзи Бекирова, его обвинили в размещении в социальной сети запрещенных материалов. Крымский адвокат Эдем Семедляев заявил, что Бекирову вменяли статью 20.29 КоАП России – производство и распространение экстремистских материалов.

Позднее подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд арестовал Ремзи Бекирова на трое суток.

Представители защиты задержанного заявили, что будут подавать жалобу на решение суда о трехдневном аресте Бекирова.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

Министерство иностранных дел Украины неоднократно выражало обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму и призывало прекратить давление.