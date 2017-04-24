Минфин Крыма: ветеранам начали перечислять доплаты к 9 мая

В Крыму денежные выплаты по случаю празднования российского праздника «День победы» получат 39,9 тысяч ветеранов, утверждает глава подконтрольного Кремлю министерства труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская.

По словам Елены Романовской, денежную выплату ветеранам начали выплачивать уже в апреле. В зависимости от категории граждан денежные выплаты составляют от 551 рубля (около 260 грн) до 9785 рублей (около 4600 грн), отметили в крымском ведомстве.

Как сообщает пресс-служба крымского министерства, денежная выплата предусмотрена участникам Второй мировой войны, труженикам тыла, вдовам погибших и умерших участников войны и другим категориям ветеранов, которые проживали в Крыму по состоянию на 18 марта 2014 года.

В министерстве добавили, что всего в 2017 году на подобные выплаты предусмотрено 112,3 млн рублей (более 53 тысяч гривен).

В начале апреля руководители ветеранской организации бывших узников концлагерей потребовали вернуть им льготы, которые действовали до аннексии Крыма. До марта 2014 года узники нацистских концлагерей были защищены Законом Украины «О жертвах нацистских преследований». По статусу они приравнивались к ветеранам и детям войны. Сейчас этих льгот у них нет.