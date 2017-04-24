Чийгозу отказано в изменении меры пресечения на домашний арест – адвокат

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 24 апреля отказал в изменении меры пресечения замглаве Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу. Сторона защиты называет такое решение суда «прямой расовой дискриминацией», об этом в своем видеообращении в Фейсбуке заявил адвокат Чийгоза Николай Полозов.

«Защита считает, что решение международного суда ООН имеет непосредственное отношение к «делу Чийгоза» и «делу 26 февраля». На скамье подсудимых оказались только крымские татары, известно, что в этих событиях принимали участие люди разных национальностей. Не крымские татары организовали народное ополчение за несколько дней до этих событий, не крымские татары организовали самооборону Крыма, провоцировали своих оппонентов на активные действия. Это делали представители ополчения под руководством Сергея Аксенова», – сказал Полозов.

Он выразил надежду, что международный суд ООН вынесет оценку действиям российской власти в Крыму в отношении Чийгоза.

Адвокат добавил, что замглава Меджлиса находится в заключении более двух лет и трех месяцев.

«У прокурора и у суда нет никаких обстоятельств, которые в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом, могли бы позволять продолжение удержания под стражей Чийгоза, кроме тяжести предъявленного обвинения. Учитывая, что все фигуранты этого дела находятся не под стражей, он остался один, на мой взгляд, это указывает на ангажированность суда, на политическую заинтересованность российской власти», – выразил уверенность адвокат.

Сторона защиты намерена и далее ходатайствовать об изменении меры пресечения для Чийгоза, информирует адвокат.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Международный суд ООН 19 апреля согласился на введение временных мер по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев.

Суд, обязал Россию до вынесения финального решения прекратить притеснения прав крымскотатарского народа на представительство их интересов, в том числе возобновить деятельность Меджлиса, а также обеспечить наличие на аннексированном полуострове образования на украинском языке.