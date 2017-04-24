Путин раскритиковал Навального за антикоррупционную компанию

Президент России Владимир Путин раскритиковал оппозиционера Алексея Навального, косвенно обвинив его в использовании антикоррупционной кампании для получения политической выгоды.

24 апреля во Санкт-Петербурге Путин, не называя имен, раскритиковал людей, которые используют антикоррупционные лозунги «как инструмент политической борьбы ради саморекламы».

26 марта во многих городах России прошли антикоррупционные акции протеста, в которых призывал оппозиционный политик Алексей Навальный. Власти некоторых городов не согласовала меры. Полиция задержала более тысячи человек, суды вынесли сотни приговоров по административным статьям. Навальный также получил 15 суток ареста.

12 июня Алексей Навальный призывает к новому общенациональному протесту.