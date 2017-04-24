В Ялте активизировались участники акции «Георгиевская ленточка»

На главной площади и центральных улицах аннексированной Ялты активисты развернули деятельность в рамках всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Символические ленты раздавали жителям и гостям города. Организатором мероприятия выступил местный «Городской подростково-молодежный центр», акцию активно поддерживает и молодежь города, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Это уважение к памяти наших предков, которые для нас с вами завоевали победу в Великой Отечественной войне. Надевая ленточку, мы говорим: «Я помню, я горжусь», – инструктируют прохожих волонтеры.

В ходе акции в Ялте раздали более 2 тысяч лент.

Ежегодно в преддверии Дня Победы волонтеры по всей России раздают на улицах городов символ мероприятия «Георгиевская ленточка». Первая акция прошла в 2005 году, с тех пор повязывать черно-оранжевую ленточку накануне 9 мая стало традицией в России.