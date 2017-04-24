Россия ответственна за гибель члена миссии ОБСЕ на Луганщине – секретарь СНБО Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов называет военно-политическое руководство России ответственным за гибель на неподконтрольной Украине части Луганщины члена миссии ОБСЕ и ранения двух сотрудников миссии. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте СНБО.

«Этот подрыв является спланированным террористическим актом, направленным против миссии ОБСЕ на Донбассе. Полную ответственность за этот террористический акт несет военно-политическое руководство Российской Федерации, которое контролирует оккупированную территорию Донбасса. Никакие действия гибридных войск не происходят без согласования с российским Генштабом», – считает Турчинов.

По его словам, «одна из задач, которую отрабатывали террористы при подрыве автомобиля СММ ОБСЕ, – приостановление патрулирования оккупированной территории для масштабного и неконтролируемого перемещения российского вооружения и военной техники с целью дальнейшей подготовки масштабных военных провокаций».

Утром 23 апреля в районе села Пришиб на контролируемой группировкой «ЛНР» части Луганщины подорвался автомобиль СММ ОБСЕ. Погиб американский медработник, госпитализированы двое членов патруля миссии – граждане Германии и Чехии.

В группировке «ЛНР» обвинили в подрыве автомобиля ОБСЕ «подготовленную украинскую диверсионно-разведывательную группу». Служба безопасности Украины квалифицировала инцидент как теракт.

В России призвали к тщательному расследованию инцидента.