Память жертв геноцида армян почтили в Севастополе

Память жертв геноцида армян в Османской империи в 1915 – 1923 годах почтили в Севастополе. Акция прошла 24 апреля, организатором выступило Армянское национально-культурное общество города, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Около двадцати человек зажгли поминальные свечи и почтили минутой молчания память соотечественников, к мемориальной табличке в офисе организации возложили цветы. Активисты напомнили, что к настоящему моменту уже 29 стран признали на государственном уровне геноцид армян в Османской империи в 1915 – 1923 годах.

Представители Армянского национально-культурного общества в своих выступлениях критиковали Османскую империю и современную Турцию, предполагая, что «Турция никогда не признает факт геноцида армян». Некоторые выступающие заявляли на церемонии, что Россия – «единственный друг и союзник Армении».

Председатель Армянского национально-культурного общества Александр Акопян сообщил собравшимся, что российские власти Севастополя передали обществу в собственность офис на улице Хрусталева.