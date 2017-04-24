Количество людей, пересекающих админграницу с Крымом, уменьшилось – Госпогранслужба Украины

В первом квартале 2017 года количество граждан, пересекающих админграницу с Крымом, уменьшилось на 24%, а транспортных средств стало вдвое меньше. Об этом Крым.Реалии рассказал спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«Я связываю это с тем, что большинство граждан более ответственно стали относиться к оккупации Крыма. И, соответственно, количество людей, которые ездили на оккупированную территорию, уменьшается», – отметил спикер.

Статистика приведена кастельно граждан, направляющихся как из Крыма, так и на территорию аннексированного Россией полуострова. При этом Слободян уточнил, что в каждую сторону показатели приблизительно равные.

В феврале в Государственной пограничной службе Украины также констатировали уменьшение пассажиропотока через пропускные пункты на административной границе с Крымом.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».