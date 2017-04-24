Туризм в Крыму не привлекателен для инвесторов – инвестиционный банкир

Украинский инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что туризм в Крыму не может быть привлекательной сферой для вложений. Предпринимателям на полуострове интересна, в большей степени, розничная торговля. При этом перспективы развития Крыма завязаны не только на его правовой статус. Такое мнение эксперт высказал в эфире Радио Крым.Реалии.

«Туризм никогда не был якорным в части ВВП для Крыма украинского. Соответственно, сейчас он на оккупированном полуострове не может развиваться динамично. Туда ездят россияне и можем говорить, что то ограниченное предложение россиян, которые туда поступают через переправу и аэропорты, оно делает невыгодным разного рода туристические направления», – считает Фурса.

Также украинский эксперт рассказал, что большую роль в формировании инвестиционной привлекательности играет политический фактор и позиция властей страны.

Он считает, что на данный момент российская инвестиционная привлекательность выше, чем в Украине за счет платежеспособности населения.

«Просто в России более платежеспособный спрос. Есть население, у которого гораздо больше денег и это население может принести инвестору гораздо больше выгодны, чем украинское. Вопрос просто в платежеспособности – население России в три раза больше, это тоже аргумент, денег у них больше в сумме раз в 10, чем в Украине», – закончил Фурса.



В аннексированной Ялте с 20 по 22 апреля проходил так называемый «Ялтинский международный экономический форум». Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за два дня форума местное руководство подписало более 30 соглашений на общую сумму около 100 миллиардов рублей.