Радио Крым.Реалии: КФУ: операция Аксенова по устранению ректора

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о Крымском федеральном университете (КФУ), который был создан после аннексии полуострова на базе Таврического национального университета в Симферополе. Что происходит с ректоратом? О чем говорят публичные обвинения подконтрольного России главы Крыма Сергея Аксенова в адрес ректора Сергея Донича? Как сегодня функционирует университет и какое место занимает в системе российского образования?

Об этом ведущий Сергей Мокрушин говорит с ректором Таврического национального университета им. Вернадского Владимиром Казариным и заместителем главы Центра гражданского просвещения «Альменда» Валентиной Потаповой.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.