США вводят санкции из-за вероятной химической атаки в Сирии

Власти США 24 апреля анонсировали введение «широких санкций» против сирийского режима в ответ, как говорят в Вашингтоне, на применение зарина против гражданских лиц в начале апреля.

В Министерстве финансов США сообщили о распоряжении заморозить все активы 271 сотрудника Сирийского центра научных исследований.

Санкции также запрещают гражданам США или компаниям сотрудничать с этими сотрудниками.

По информации американского Минфина, Сирийский центр научных исследований ответственный за производство химического оружия, которое, считают в Вашингтоне, использовали во время атаки 4 апреля.

«Широкие санкции направлены против центра, который предоставлял научную поддержку ужасной химической атаки сирийского диктатора Башара аль-Асада против невинных гражданских – мужчин, женщин и детей», – отметил министр финансов США Стивен Мнучин.

По его словам, санкции являются четким сигналом, что Вашингтон будет добиваться привлечения к ответственности всех виновных.

Во время возможной химической атаки в сирийской провинции Идлиб погибли 87 человек. В ответ 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет по сирийской военной базе.