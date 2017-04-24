Франция: Ле Пен решила покинуть пост лидера «Национального фронта»

Крайняя правая кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен заявляет о намерении покинуть пост лидера партии «Национальный фронт».

Это произошло на следующий день после ее выхода во второй тур президентских выборов (7 мая избиратели во Франции будут выбирать президента между ней и центристом Эммануэлем Макроном).

О намерении уйти с поста лидера партии Марин Ле Пен заявила вечером 24 апреля в эфире телеканала France 2.

Остается неясным: она отходит от дел партии в связи со вторым туром, или же решила окончательно отдать место лидера партии кому-то из своих соратников.

Дату выборов 7 мая Ле Пен назвала «приближением решающего момента».

Марин Ле Пен руководила «Национальным фронтом» с января 2011 года и обеспечила своей партии большие достижения в региональных органах власти.