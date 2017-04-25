Крымчанин, бывший политзаключенный в России Геннадий Афанасьев в понедельник, 24 апреля, встретился с экспертами Королевского института международных отношений (Чэтхэм Хаус) в Лондоне и рассказал о нарушениях прав граждан Украины со стороны России. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Великобритани.

«Бывший политзаключенный в России Геннадий Афанасьев встретился с экспертами в Чэтхэм Хаус. Он поделился своим опытом и рассказал о нарушениях прав человека в России в отношении граждан Украины», – сказано в сообщении.

Также Афанасьев встретился с украинской диаспорой в Лондоне.

Крымчане Александр Кольченко, Олег Сенцов, Геннадий Афанасьев и Алексей Чирний были задержаны сотрудниками ФСБ в Крыму весной 2014 года, когда полуостров аннексировала Россия. Позже их этапировали в Россию, где осудили за организацию терактов и поджоги офисов политических партий на полуострове.

В России 26-летнему Геннадию Афанасьеву инкриминировали создание на территории Крыма террористического сообщества и осудили в 2015 году к семи годам заключения.

Геннадий Афанасьев вместе с другим украинским политзаключеным Юрием Солошенко был освобожден 14 июня 2016 года.