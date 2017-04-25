Несмотря на похолодание, отопительный сезон в Керчи не будут возобновлять. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю замглавы администрации города Николай Зотов. По его словам, о невозможности возобновления отопления сообщили в керченском филиале «Крымтеплокоммунэнерго».

«Они направили нам официальный ответ о том, что невозможно возобновить отопительный сезон по следующим причинам: поскольку уже уволен и рассчитан обслуживающий персонал, который по срочным договорам работает, также были проведены гидравлические испытания по системе, которые выявили многочисленные порывы на магистралях и на внутриквартальных сетях, и уже «Теплокоммунэнерго» приступило к работам по ремонту», – сказал Зотов.

Он также добавил, что на котельнях предприятия уже сняли счетчики и направили их на ремонт и освидетельствование в Симферополь.

В Крыму с 19 апреля наблюдается резкое ухудшение погодных условий: усилился ветер, местами идет снег. В связи с этим власти Симферополя сообщили о возобновлении отопительного сезона в городе с 23.00 18 апреля.