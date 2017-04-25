Беца: Россия продолжает нарушать Конвенцию о расовой дискриминации в Крыму

Россия продолжает нарушать Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации в аннексированном Крыму и не выполняет решение Международного суда ООН в Гааге. Так спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца прокомментировала очередной отказ подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма отпустить под домашний арест Ахтема Чийгоза.

«Продолжающееся нарушение Российской Федерацией Конвенции о запрещении расовой дискриминации. Вопреки решению Международного суда ООН. Требуем освобождения Чийгоза», – написала Марьяна Беца в Твиттере.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 24 апреля отказал в изменении меры пресечения на домашний арест замглаве Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу, который более двух лет содержится в СИЗО.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Международный суд ООН 19 апреля согласился на введение временных мер по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев.

Суд, обязал Россию до вынесения финального решения прекратить притеснения прав крымскотатарского народа на представительство их интересов, в том числе возобновить деятельность Меджлиса, а также обеспечить наличие на аннексированном полуострове образования на украинском языке.