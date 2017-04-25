В кампании Макрона заявили об атаке со стороны связанных с Россией хакеров

В избирательной кампании кандидата на пост президента Франции Эммануэля Макрона сообщили журналистам поздно вечером 24 апреля, что кампания кандидата стала мишенью связанных с Россией хакеров.

Попытки проникнуть в цифровые носители были зафиксированы в декабре, сообщают Associated Press и New York Times со ссылкой на руководителя компьютерного подразделения кампании Макрона Мунира Махджоуби.

Он подтвердил данные фирмы Trend Micro, специализирующейся на кибербезопасности, которая насчитала 160 попыток электронного шпионажа с помощью хакерской группы Pawn Storm, также известной как Fancy Bear. Именно эту группу спецслужбы США называли подразделением разведывательных служб России.

«Это серьезно, но ничего не было скомпрометировано», – цитирует Associated Press Мунира Махджоуби.

Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения, что их государство санкционирует хакерство.

Во второй тур президентских выборов во Франции вышли центрист Эммануэль Макрон и крайне правая Марин Ле Пен, которая намного лояльнее относится к политике Москвы, в частности, называла аннексированный Крым российским.