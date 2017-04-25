Российская группа «Братья Грим» планирует выступить в Крыму

Российская группа «Братья Грим» выступит 29 апреля с концертом в Евпатории на открытии туристического сезона. Об этом сообщают на сайте подконтрольной Кремлю администрации Феодосии.

«На открытии курортного сезона в Евпатории выступит популярная российская группа «Братья Грим». Музыканты подарят евпаторийцам и гостям города часовое выступление с программой «Самая любимая музыка»… Увидеть выступление музыкантов жители и гости города смогут 29 апреля на Театральной площади города. Начало – в 21.00», – сказано в сообщении.

Кроме того, группа планирует дать на следующий день, 30 апреля, концерт в Ялте.

Информация о запланированных в аннексированном Крыму концертах есть на сайте группы.

Ранее сообщалось, что российская певица Лолита Милявская не смогла 23 апреля попасть в Украину. На железнодорожной станции Конотоп при проверке документов около 4:00 сотрудники Государственной пограничной службы Украины пересадили Милявскую в поезд Одесса – Москва, в котором она отправилась в обратном направлении.

В Государственной пограничной службе Украины заявили, что Милявской на три года запретили приезжать в Украину из-за «нарушения ею законодательства Украины и посещения оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска».

Служба безопасности Украины 22 марта запретила въезд в Украину представительнице России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» Юлии Самойловой, которая незаконно посещала аннексированный Крым.

Ранее Украина принимала меры и к другим российским артистам, выступавшим в Крыму.