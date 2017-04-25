У «Крымского федерального университета» нет перспектив независимо от того, кто будет возглавлять это учебное заведение. Такое мнение в утреннем эфире Радио Крым.Реалии высказала заместитель главы Центра гражданского просвещения «Альменда» Валентина Потапова, комментируя требования российского главы аннексированного Крыма Сергея Аксенова об отставке ректора КФУ.

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«Даже если сейчас поменяют не знаю на кого ректора, то возможности развиваться у этого ВУЗа нет. Об этом говорили еще в 14 году, и об этом говорили достаточно авторитетные люди. Был достаточно большой конфликт между Крымским медицинским университетом во время слияния», – сказала она.

Другой собеседник программы, ректор Таврического национального университета им. Вернадского в Киеве Владимир Казарин уверен в том, что упадок КФУ будет продолжаться и в дальнейшем.

«Он (КФУ – КР) был с самого начала не способным объединить университеты, академические научные центры. У этого монстра между факультетами 110 километров расстояния, от Аграрного до Ялтинского гуманитарного. Понятно, что этим управлять на самом деле нельзя», – подчеркнул Казарин.

В начале 2015 года российское правительство Крыма распорядилось создать на полуострове «федеральный университет», куда вошли несколько вузов, в том числе и ликвидированный Таврический национальный университет имени Вернадского, Крымский государственный медицинский университет им. Георгиевского, и несколько других научных организаций. В структуру «Крымского федерального университета» входят около 13 образовательных и научных организаций.

Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов заявил 20 апреля, что не доверяет ректору «Крымского федерального университета» Сергею Доничу и «не видит возможности» продолжать сотрудничество с Доничем в этой должности. Ректор КФУ Сергей Донич в ответ заявил, что назначение и снятие с должности ректора «Крымского федерального университета» (КФУ) находится в ведении правительства России, а не властей аннексированного Крыма.