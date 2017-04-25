У «Крымского федерального университета» нет перспектив независимо от того, кто будет возглавлять это учебное заведение. Такое мнение в утреннем эфире Радио Крым.Реалии высказала заместитель главы Центра гражданского просвещения «Альменда» Валентина Потапова, комментируя требования российского главы аннексированного Крыма Сергея Аксенова об отставке ректора КФУ.
«Даже если сейчас поменяют не знаю на кого ректора, то возможности развиваться у этого ВУЗа нет. Об этом говорили еще в 14 году, и об этом говорили достаточно авторитетные люди. Был достаточно большой конфликт между Крымским медицинским университетом во время слияния», – сказала она.
Другой собеседник программы, ректор Таврического национального университета им. Вернадского в Киеве Владимир Казарин уверен в том, что упадок КФУ будет продолжаться и в дальнейшем.
«Он (КФУ – КР) был с самого начала не способным объединить университеты, академические научные центры. У этого монстра между факультетами 110 километров расстояния, от Аграрного до Ялтинского гуманитарного. Понятно, что этим управлять на самом деле нельзя», – подчеркнул Казарин.
В начале 2015 года российское правительство Крыма распорядилось создать на полуострове «федеральный университет», куда вошли несколько вузов, в том числе и ликвидированный Таврический национальный университет имени Вернадского, Крымский государственный медицинский университет им. Георгиевского, и несколько других научных организаций. В структуру «Крымского федерального университета» входят около 13 образовательных и научных организаций.
Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов заявил 20 апреля, что не доверяет ректору «Крымского федерального университета» Сергею Доничу и «не видит возможности» продолжать сотрудничество с Доничем в этой должности. Ректор КФУ Сергей Донич в ответ заявил, что назначение и снятие с должности ректора «Крымского федерального университета» (КФУ) находится в ведении правительства России, а не властей аннексированного Крыма.
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