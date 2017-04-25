У гражданки Украины на админгранице с аннексированным Крымом накануне, 24 апреля, изъяли старинные монеты. Об этом Крым.Реалии рассказали в пресс-службе Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины.

Согласно сообщению, в контрольном пункте «Чонгар» пограничники обнаружили старинные монеты, которые украинка пыталась скрыто перевезти через админграницу с Крымом. Женщина следовала в качестве пассажира в автомобиле и направлялась на материковую часть Украины.

«Во время пограничного контроля военнослужащие в багаже гражданки обнаружили три старинные монеты, возможно, представляющих культурную и историческую ценность. Выпуски монет датируются от 1926 года», – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что обнаруженные монеты пограничники в установленном законом порядком передали представителям фискальной службы для дальнейшей экспертизы и принятия решения.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».