В Брюсселе обсудят реализацию программы сотрудничества Украины и НАТО

Обсуждение Годовой национальной программы сотрудничества Украины и НАТО на 2017 год состоится 25 апреля в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе. В заседании Комиссии Украина–НАТО примет участие вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщила Радіо Свобода представитель правительства Украины, прежде всего речь пойдет о реформировании армии и в целом государства.

«По этой летней программе мы уже работаем, а здесь у нас состоится рабочая встреча для обсуждения конкретных приоритетов, которые мы себе ставим, о возможности сотрудничества с НАТО в конкретных отраслях – как с точки зрения реформы сектора безопасности и обороны в Украине, так и более широкого поля реформ, которые заложены в Годовую национальную программу», – пояснила Климпуш-Цинцадзе.

У украинского вице-премьер-министра также запланирована встреча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Последнее заседание Комиссии Украина–НАТО прошло 31 марта на уровне министров иностранных дел Украины и 28 стран-союзниц.

Годовая национальная программа сотрудничества Украина–НАТО включает мероприятия по проведению реформ во всех важных сферах функционирования государства от сектора безопасности и обороны до ключевых социально-политических и правовых реформ, борьбы с коррупцией и децентрализации. Целью этих преобразований является приближение Украины к стандартам НАТО.

Программа 2017 года предусматривает дальнейшее развитие политического диалога Украины с НАТО и наращивание всеобъемлющего практического сотрудничества с альянсом с привлечением экспертных, финансовых, материально-технических и других возможностей НАТО и государств-членов организации для усиления обороноспособности Украины и возможностей противодействовать продолжающейся российской агрессии.

Программа также направлена на усиление поддержки Украины путем реализации Комплексного пакета помощи НАТО для Украины, в том числе проектов в рамках соответствующих трастовых фондов НАТО.