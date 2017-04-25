В Севастополе грозят уголовной ответственностью за рекламу продажи изделий из можжевельника

Подконтрольная Кремлю прокуратура Балаклавского района Севастополя запретила рекламу в местных СМИ продажи изделий из можжевельника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Также сообщается о запрещении распространения информации о продаже крабов.

«В ходе мониторинга сети Интернет на 4 информационных ресурсах размещена информация о продаже краба и изделий из можжевельника, которые занесены в Красную книгу Севастополя. За уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, незаконную добычу краба и за незаконную рубку можжевельника предусмотрена административная и уголовная ответственность», – говорится в сообщении.

По результатам прокурорской проверки в Балаклавский районный суд направлено два заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению, отметили в ведомстве.

Суд принял заявления прокурора к производству.

По информации подконтрольного Кремлю министерства экологии Крыма, ущерб от незаконной вырубки можжевельника в 2016 году составил более 3,5 млн рублей (1,6 млн грн – КР).

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».