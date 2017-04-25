В Севастополе возбудили дело по факту смерти четырехлетнего ребенка в реанимации

В Севастополе возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка в отделении реанимации городской больницы №5. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба севастопольского управления Следкома России.

Как сообщается, уголовное дело возбуждено «по факту причинения смерти по неосторожности ребенку вследствие ненадлежащего исполнения врачами ГБУЗС «Городская больница №5 «Центр охраны здоровья матери и ребенка» своих профессиональных обязанностей (ч.2. ст.109 УК России)».

«Установлено, что 15 апреля текущего года 4-летний мальчик был госпитализирован в ГБУЗС «Инфекционная больница» города Севастополя с диагнозом «бронхит». 18 апреля в связи с ухудшением здоровья ребенка перевели в ГБУЗС «Городская больница № 5 «Центр охраны здоровья матери и ребенка», где спустя сутки он скончался в отделении реанимации. Обстоятельства, которыми располагает следствие, дают достаточные основания полагать, что смерть малолетнего ребенка наступила в результате ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, о смерти ребенка сотрудники следственного управления узнали из СМИ, в то время как медучреждение замалчивало этот факт.

«Данные о смерти несовершеннолетнего в установленном законом порядке ГБУЗС «Городская больница №5 «Центр охраны здоровья матери и ребенка» в следственные органы не подавались, в связи с чем в ходе расследования уголовного дела будет дана жесткая правовая оценка действиям медицинского персонала учреждения», – отметили в пресс-службе.

Из медицинского учреждения в данный момент изъята документация, назначен ряд экспертиз для установления причин и обстоятельств смерти мальчика, лиц, ответственных за лечение ребенка.