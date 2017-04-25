Бывшего начальника управления ГАИ Полтавской области, который находится у своих родственников в аннексированном Крыму, будут судить заочно в Полтавской области. Об этом 25 апреля сообщают на сайте ГПУ.

«При осуществлении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления Службы безопасности Украины в Полтавской области установили, что бывший начальник УГАИ Полтавской области находится у своих родственников в АР Крым. Так как указанное лицо находится на временно оккупированной территории, прокуратура обратилась в суд с ходатайством об осуществлении в отношении него специального судебного производства, которое удовлетворил Октябрьский районный суд Полтавы. Также суд назначил заседание, на котором будет продолжено рассмотрение обвинительного акта в отношении бывшего милиционера без его участия, но в присутствии адвоката», – сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что бывшего начальника УГАИ Полтавской области обвиняют по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – в неоднократном получении неправомерной выгоды от подчиненных на общую сумму 13 тысяч долларов США.

«Так как указанный гражданин не выполнил возложенные судом обязанности, предусмотренные Уголовным процессуальным кодексом Украины, и находится в розыске, в марте 2016 года по ходатайству прокуратуры Октябрьский районный суд обратил в доход государства 10 млн грн залога, определенного при избрании обвиняемому меры пресечения», – добавили в пресс-службе.

В ГПУ не назвали имени подозреваемого.

В декабре 2014 года СМИ сообщали об аресте сотрудниками СБУ бывшего начальника ГАИ в Полтавской области Петра Блаживского. Его подозревали в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды служебным лицом). При задержании в его портфеле было найдено 18 тысяч долларов, а во время обыска в квартире – более 900 тысяч гривен, 20 тысяч долларов и 6 тысяч евро.

В январе 2015 года суд в Полтаве отпустил арестованного Блаживского после внесения его родственником залога в размере 10 млн гривен.

В декабре 2015 года бывший правоохранитель не явился на заседание в Октябрьском райсуде, после чего его объявили в розыск.