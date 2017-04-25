На Керченской переправе сменился гендиректор компании-перевозчика

Руководитель предприятия-перевозчика Керченской паромной переправы – ООО «Морская дирекция» – Геннадий Дедков уволился с должности, новым генеральным директором стал Сергей Якушев.

Об этом сообщает пресс-служба ООО «Морская дирекция».

Геннадий Дедков занимал должность генерального директора ООО «Морская дирекция» с апреля 2015 года. О новом руководителе, Сергее Якушеве, не сообщается никаких подробностей.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем соседней России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.