В рамках постоянного Форума ООН по вопросам коренных народов в Нью-Йорке 24 апреля прошло мероприятие, посвященное аннексированному Крыму и крымским татарам. Об этом в Фейсбуке сообщила заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар.

«Каждый из спикеров нес определенный месседж. Эскендер Бариев – о запрете Меджлиса и многочисленных репрессиях; Гаяна Юксель – об отсутствии свободы слова в Крыму и репрессиях по отношению к национальным СМИ крымских татар, Эльвир Сагирман и Фетхи Куртий Шахин – о молодежи в Крыму, в частности о невозможности получить нормальное образование, о призыве в армию Российской Федерации, о невозможности изучать крымскотатарский язык и так далее. Эльзара Топалова – о механизмах, которыми можно защитить крымских татар в Украине», – написала Джеппар.

Она также добавила, что в своем выступлении рассказала о позитивных изменения в Украине в сфере защиты прав коренных народов после 2014 года.

Мероприятие стало частью реализации Стратегии публичной дипломатии крымских татар. Его организаторами выступили Меджлис крымских татар, Эстонский институт по правам человека, КТРЦ, МИП Украины и МИД Украины.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».