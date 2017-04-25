Лефортовский районный суд Москвы 26 апреля рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей задержанного осенью прошлого года украинского журналиста Романа Сущенко, сообщил его адвокат Марк Фейгин.

Лефортовский райсуд Москвы 25 января продлил срок содержания Сущенко под стражей до 30 апреля. 14 февраля Мосгорсуд признал это решение законным.

ФСБ России 30 сентября прошлого года в Москве задержала корреспондента украинского агентства «Укринформ» во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали «сотрудником украинской разведки», который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной».

Уголовное дело российские следователи возбудили по статье «шпионаж».

Сущенко все обвинения отвергает. Украинская сторона называет обвинения против журналиста безосновательными и требует немедленно его освободить.