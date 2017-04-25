Министерство культуры России не станет принимать во внимание экспертное заключение по поводу фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда», выполненное по просьбе экс-прокурора аннексированного Крыма, депутата Госдумы Натальи Поклонской. Об этом журналистам сказал первый замминистра культуры России Владимир Аристархов, сообщает РИА Крым.

«Оно (экспертное заключение – КР) сделано, не видя фильма, что это за заключение?», – сказал Аристархов.

В свою очередь, российский премьер-министр Дмитрий Медведев на форуме «Единой России» «Культура – национальный приоритет» 25 апреля назвал агрессией преследование авторов, чьи произведения еще не вышли.

Он отметил, что зачастую «вместо принципов, убеждений, уважения к чужому мнению и творчеству просто появляется агрессия и нетерпимость».

«Мы эту агрессию видим. Кстати, эта агрессия иногда воплощается и в преступные деяния. Или иногда по сути сводится к преследованию автора, произведения которого еще никто не видел. Поэтому нам нужно в этом смысле быть гораздо более терпимыми, очень внимательно относится к тому, что происходит», – заявил Медведев.

До этого пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал странным проведение экспертизы фильма «Матильда», который еще не завершен.

17 апреля депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила о получении отрицательных заключений экспертизы фильма «Матильда» и направлении их в Генпрокуратуру России. Она утверждает, что в своих выводах эксперты «указывают на недопустимость публичной демонстрации фильма «Матильда» в связи с высоким уровнем провокативности и унижения».

В феврале стало известно об инициативе Поклонской о проведении расследования по фильму «Матильда» режиссера Алексея Учителя, который еще не вышел на экраны.

До избрания в российскую Госдуму в сентябре 2016 года Поклонская возглавляла прокуратуру аннексированного Россией Крыма. Одной из первых ее инициатив в новой должности стало требование проверить фильм «Матильда» о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. По мнению депутата, фильм оскорбляет религиозные чувства.

В фильме, премьера которого запланирована на октябрь этого года, показываются отношения Николай II с балериной Матильдой Кшесинской, когда он еще был холостым принцем. Поклонская также заявляет, что режиссер ложно обрисовал Россию, как страну «пьяниц и блудниц».