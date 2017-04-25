В Нацполиции Украины заявляют о «позитивных сдвигах» в расследовании убийства Вороненкова

В расследовании уголовного производства об убийстве бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова есть «позитивные сдвиги», заявил глава Нацполиции Украины Сергей Князев. Он сказал об этом на заседании коллегии Министерства внутренних дел Украины.

Подробности расследования Князев не раскрыл. При этом он отметил, что полиция повысила раскрытие заказных убийств до 84%.

Похожее заявление об успехах следствия полиция делала в начале этого месяца.

Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. По данным полиции, в результате стрельбы также был ранен его охранник и нападавший, который позже скончался от ранений. Предполагается, что подозреваемый убийца мог быть российским агентом родом из Севастополя.

Президент Украины Петр Порошенко назвал это убийство «актом государственного терроризма со стороны России».

Денис Вороненков, который в декабре 2016 года вместе со своей женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, переехал в Украину, 14 февраля сообщил о получении украинского гражданства. В Украине бывший российский депутат ранее дал показания по делу о государственной измене в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича.