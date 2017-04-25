Радио Крым.Реалии: Неудобный украинский: третий государственный в Крыму

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают проблему образования на украинском языке. Почему в Крыму снижается количество учеников и классов с обучением на украинском языке? Есть ли на полуострове желающие учится на украинском? Какие возможности есть у крымчан обучать своих детей украинскому языку?

Гости эфира – аналитик Центра гражданского просвещения «Альменда» Олег Охредько, активист Украинского культурного центра в Крыму Алена Попова и член Крымской правозащитной группы Александр Седов.

Ведущий – Александр Голубов.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.