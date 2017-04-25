Российского рэпера Басту на украинской границе «встретят по закону» – Госпогранслужба

Госпогранслужба Украины встретит российского рэпера под псевдонимом «Баста» (настоящее имя Василий Вакуленко), который планирует дать концерт в Киеве после выступлений в Крыму, согласно действующему законодательству. Об этом 25 апреля в комментарии Крым.Реалии рассказал спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«Государственная пограничная служба всегда действует в рамках своих полномочий и в рамках действующего законодательства. Когда этот гражданин будет на линии государственной границы, мы будем действовать в соответствии с предоставленными нам полномочиям», – отметил Слободян.

По его словам, пока в отношении репера в ведомстве нет никакой информации.

25 апреля вице-премьер украинского правительства Вячеслав Кириленко на своей страниц в Твиттере выразил уверенность, что «российский рэпер «Баста» так же не выступит в Киеве, как и другие российские певцы и актеры, которые выступали в оккупированном Крыму».

В тоже время Служба безопасности Украины пока не запрещала Василию Вакуленко въезд на территорию страны.

Российскую певицу Лолиту Милявскую 23 апреля не пустили в Украину, в Государственной пограничной службе заявили, что ей на три года запрещен въезд в страну из-за «нарушения законодательства Украины и посещения оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска».

Служба безопасности Украины 22 марта запретила въезд в Украину представительнице России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» Юлии Самойловой, которая незаконно посещала аннексированный Крым.

Ранее Украина принимала меры и к другим российским артистам, выступавшим в Крыму.